05 Haziran 2020, Cuma

BASKETBOL

Galatasaray Doğa Sigorta'dan FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi açıklaması!

Galatasaray'dan FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi açıklaması!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 Giriş Tarihi: 05.06.2020

'dan kritik bir haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Galatasaray Doğa Sigorta'nın 2020/2021 sezonundan itibaren Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Türk basketboluna kurulduğu günden bu yana aralıksız hizmet eden ve uluslararası alanda yakaladığı başarılarla ülkemizi başarıyla temsil eden Galatasaray Spor Kulübü olarak 2020/2021 sezonundan itibaren 'de yer alacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.

FIBA'nın kulüpler bazındaki en büyük spor organizasyonu olan Basketball Champions League, kurulduğu günden bu yana her yıl marka değerini yükseltmiş ve Avrupa basketbolunda önemli bir değişimin başlangıcını yapmıştır.

FIBA'nın kulübümüzle olan görüşmelerinde Galatasaray markası ve Basketball Champions League markasının birbirine katabileceği artı değerler görüşülmüş ve sonucunda kulübümüz bu önemli organizasyonun en önemli yüzlerinden biri olmayı kabul etmiştir.

Avrupa'nın en üst seviyelerinde mücadele etme vizyonumuz, gelecek sezondan itibaren FIBA Basketball Champions League ile devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce de temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ da EuroCup'tan ayrılarak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne geçtiklerini duyurmuşlardı.

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