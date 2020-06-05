Galatasaray Doğa Sigorta'dan FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi açıklaması!
Galatasaray Doğa Sigorta'dan kritik bir haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Galatasaray Doğa Sigorta'nın 2020/2021 sezonundan itibaren FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği açıklandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Türk basketboluna kurulduğu günden bu yana aralıksız hizmet eden ve uluslararası alanda yakaladığı başarılarla ülkemizi başarıyla temsil eden Galatasaray Spor Kulübü olarak 2020/2021 sezonundan itibaren FIBA Basketball Champions League'de yer alacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.
FIBA'nın kulüpler bazındaki en büyük spor organizasyonu olan Basketball Champions League, kurulduğu günden bu yana her yıl marka değerini yükseltmiş ve Avrupa basketbolunda önemli bir değişimin başlangıcını yapmıştır.
FIBA'nın kulübümüzle olan görüşmelerinde Galatasaray markası ve Basketball Champions League markasının birbirine katabileceği artı değerler görüşülmüş ve sonucunda kulübümüz bu önemli organizasyonun en önemli yüzlerinden biri olmayı kabul etmiştir.
Avrupa'nın en üst seviyelerinde mücadele etme vizyonumuz, gelecek sezondan itibaren FIBA Basketball Champions League ile devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Daha önce de temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen ve TOFAŞ da EuroCup'tan ayrılarak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne geçtiklerini duyurmuşlardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı