17 Mayıs 2020, Pazar

BASKETBOL

NBA’den tarihi zarar

NBA’den tarihi zarar
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun geri kalanının iptal olması durumunda kaybedilecek televizyon geliri belli oldu. Sadece play-off'lardan yaklaşık 900 milyon dolarlık ulusal televizyon gelirini kaybedeceği ifade edildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun geri kalanının iptal olması durumunda kaybedilecek televizyon geliri belli oldu. Sadece play-off'lardan yaklaşık 900 milyon dolarlık ulusal televizyon gelirini kaybedeceği ifade edildi. The Athletic'in haberine göre, NBA yönetiminin en azından play-off maçlarını oynamak için 'kampüs' ortamı oluşturmak istediği vurgulandı. NBA, 2014'te ESPN ve TNT ile dokuz yıllığı 24 milyar dolarlık bir televizyon anlaşması yapmıştı.
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