16 Mayıs 2020, Cumartesi
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12 Dev Adam Tokyo için Kanada’da kapışacak
Koronavirüs nedeniyle ertelenen FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri, 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Koronavirüs nedeniyle ertelenen FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri, 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Karar verilirken oyuncuların iş yükü, milli takım hazırlıkları ve ulusal lig takvimlerinin dikkate alındığı belirtildi. Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'da oynanacak elemelerde, Türkiye B Grubu'nda Çekya ve Uruguay ile mücadele edecek. A Grubu'nda ise Kanada, Çin ve Yunanistan bulunuyor. Şu ana kadar ev sahibi Japonya ve FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda katılım hakkı kazanan 7 takım, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda doğrudan katılma hakkı kazanmıştı.
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