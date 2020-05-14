NBA'de takımlar antrenman tesislerini açmaya başladı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgın haline gelerek spor müsabakalarını etkileyen yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerden olan Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) tesislerini açan takım sayısı 10'a çıktı.
NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Miami Heat, Florida eyaletinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle antrenman tesislerini açan diğer bir takım oldu.
Ligde şu ana kadar 30 takımdan 10'u, tesislerini açarak oyuncuların bireysel antrenmanlara başlamasına olanak sağladı.
Daha önce Portland Trail Blazers, Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks, Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Sacramento Kings, Toronto Raptors ve Utah Jazz antrenman tesislerini açmıştı. Gelecek günlerde Orlando Magic ve Los Angeles Lakers'ın da tesislerini açması bekleniyor.
Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından NBA karşılaşmaları 12 Mart'ta süresiz askıya alınmıştı.
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