14 Mayıs 2020, Perşembe

BASKETBOL

NBA'de takımlar antrenman tesislerini açmaya başladı

NBA'de takımlar antrenman tesislerini açmaya başladı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgın haline gelerek spor müsabakalarını etkileyen yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerden olan Amerikan 'nde () tesislerini açan takım sayısı 10'a çıktı.

'in internet sitesinde yer alan habere göre , Florida eyaletinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle antrenman tesislerini açan diğer bir takım oldu.

Ligde şu ana kadar 30 takımdan 10'u, tesislerini açarak oyuncuların bireysel antrenmanlara başlamasına olanak sağladı.

Daha önce , , , , , Indiana Pacers, , ve antrenman tesislerini açmıştı. Gelecek günlerde ve 'ın da tesislerini açması bekleniyor.

Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından NBA karşılaşmaları 12 Mart'ta süresiz askıya alınmıştı.

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