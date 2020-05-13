13 Mayıs 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Sloukas gidiyor Calathes geliyor

Sloukas gidiyor Calathes geliyor
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

Kostas Sloukas'ın 'e transfer olacağı iddialarının ardından Fenerbahçe Beko yine Yunan bir isimle bu boşluğu dolduracak.

Kostas Sloukas'ın 'e transfer olacağı iddialarının ardından Fenerbahçe Beko yine Yunan bir isimle bu boşluğu dolduracak. Sarı-lacivertliler, Yunan oyun kurucu Sloukas'ın gitmesi halinde Panathinaikos'ta oynayan vatandaşı Nick Calathes'i kadrosuna katacak. 31 yaşındaki 1.97'lik basketbolcu, Pana dışında NBA'de Memphis Grizzlies, Rusya'da da Lokomotiv Kuban formaları giydi.
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