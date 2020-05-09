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BASKETBOL

Larkin: Efes ait olduğum yer

Efes ait olduğum yer
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

'in yıldızı Shane Larkin, "Türk vatandaşlığına geçmem İstanbul'da yaşadığım en ilginç şey. Milli takım formasını almam ve insanların bana vermiş olduğu destek. Kariyerim açısından en önemli gelişme olduğunu söyleyebilirim" dedi.

'in yıldızı Shane Larkin, "Türk vatandaşlığına geçmem İstanbul'da yaşadığım en ilginç şey. Milli takım formasını almam ve insanların bana vermiş olduğu destek. Kariyerim açısından en önemli gelişme olduğunu söyleyebilirim" dedi. Larkin, "Efes'e gelmeme vesilen olan kişi Dunston. Onun ısrarlarıyla sözleşme imzaladım. Kendimi evimde hissediyorum. İlk etapta sıkıntı yaşamama karşın herkes bana çok destek oldu. Ben de çok önemli çaba sarf ettim ve beklentileri karşıladım. Anadolu Efes, benim ait olduğum yer." yorumunu yaptı.
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