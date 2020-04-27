İdmanlar başlıyor

Amerıkan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle "evde kalma" talimatı bulunmayan eyaletlerin takımları, cuma gününden itibaren antrenman tesislerini açabilecek.

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AmerıkanBasketbol Ligi'nde (NBA) yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle "evde kalma" talimatı bulunmayan eyaletlerin takımları, cuma gününden itibaren antrenman tesislerini açabilecek. Tesislerde oyuncuların bireysel olarak çalışabileceği, takım antrenmanlarına ise izin verilmeyeceği ifade edildi.