27 Nisan 2020, Pazartesi

BASKETBOL

İdmanlar başlıyor

İdmanlar başlıyor
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Amerıkan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle "evde kalma" talimatı bulunmayan eyaletlerin takımları, cuma gününden itibaren antrenman tesislerini açabilecek.

Amerıkan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle "evde kalma" talimatı bulunmayan eyaletlerin takımları, cuma gününden itibaren antrenman tesislerini açabilecek. Tesislerde oyuncuların bireysel olarak çalışabileceği, takım antrenmanlarına ise izin verilmeyeceği ifade edildi.
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