15 Nisan 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Cedi Osman Demir’e karşı

Cedi Osman Demir’e karşı
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.04.2020

Türkıye'nın NBA'deki gururu Cedi Osman, hünerlerini bilgisayarda gösterecek. Yıldız oyuncu, Red Bull Gaming Ground @HOME'da ünlü yayıncı Berke 'Thaldrin' Demir'e meydan okuyacak.

Türkıye'nın NBA'deki gururu Cedi Osman, hünerlerini bilgisayarda gösterecek. Yıldız oyuncu, Red Bull Gaming Ground @HOME'da ünlü yayıncı Berke 'Thaldrin' Demir'e meydan okuyacak. Mücadele yarın saat 20.00'de Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak yayınlanacak
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
F.Bahçeli yıldıza büyük onur! F.Bahçeli yıldıza büyük onur!
Nunnally 3. kez baba Nunnally 3. kez baba
Avrupa'da bir ilk! Avrupa'da bir ilk!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör