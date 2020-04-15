Avrupa'da bir ilk!
Türkiye Basketbol Federasyonu, Avrupa basketbolunda bir ilke imza atarak, geniş kapsamıyla örneği olmayan “online” eğitim verecek TBF Akademi’yi hayata geçirdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu, Avrupa basketbolunda tarihi bir ilke imza atarak, geniş kapsamıyla örneği olmayan "online" eğitim hizmeti verecek TBF Akademi'yi hayata geçirdi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun önderliğinde 2,5 yıllık bir çalışma sonrası tamamlanan proje, isteyen herkese, Türkiye'nin 81 iline eşit bir eğitim imkanı tanıyacak. Aynı zamanda dev bir dijital kütüphane olacak TBF Akademi'de "online" olarak antrenör, yönetici ve hakem başta olmak üzere birçok eğitim programı düzenlenecek.
ÖNEMLİ İSİMLER BU PROJEDE
TBF Başkanı Türkoğlu, çok emek verdikleri projeyle ilgili şu açıklamaları yaptı: "Dünyanın en önde gelen uzaktan eğitim platformları arasına giren bu uygulamayla, Türk basketbolunun vizyon olarak örnek alınacağını tahmin ediyoruz. Projenin hazırlık aşamasında basketbol dünyasındaki birçok isimle fikir alışverişinde bulunduk. Ergin Ataman, Zeljko Obradovic, Ufuk Sarıca, Orhun Ene, Çetin Yılmaz ve daha pek çok değerli antrenörümüz, verdiği eğitimlerle bu platformda ulaşılabilir hale gelecek."
DÜN HİZMETE AÇILDI
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, aktif hale gelen "akademi.tbf.org.tr" internet adresinden yetişkin herkesin eğitimlere katılabileceğinin müjdesini verdi. Türkoğlu, projede uygulanacak sertifika programının da yaklaşık 1,5 yıl süreceğini açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...