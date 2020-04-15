15 Nisan 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Avrupa'da bir ilk!

Avrupa'da bir ilk!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Türkiye Basketbol Federasyonu, Avrupa basketbolunda bir ilke imza atarak, geniş kapsamıyla örneği olmayan “online” eğitim verecek Akademi’yi hayata geçirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Avrupa basketbolunda tarihi bir ilke imza atarak, geniş kapsamıyla örneği olmayan "online" eğitim hizmeti verecek Akademi'yi hayata geçirdi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun önderliğinde 2,5 yıllık bir çalışma sonrası tamamlanan proje, isteyen herkese, Türkiye'nin 81 iline eşit bir eğitim imkanı tanıyacak. Aynı zamanda dev bir dijital kütüphane olacak TBF Akademi'de "online" olarak antrenör, yönetici ve hakem başta olmak üzere birçok eğitim programı düzenlenecek.

ÖNEMLİ İSİMLER BU PROJEDE
TBF Başkanı Türkoğlu, çok emek verdikleri projeyle ilgili şu açıklamaları yaptı: "Dünyanın en önde gelen uzaktan eğitim platformları arasına giren bu uygulamayla, Türk basketbolunun vizyon olarak örnek alınacağını tahmin ediyoruz. Projenin hazırlık aşamasında basketbol dünyasındaki birçok isimle fikir alışverişinde bulunduk. , Zeljko Obradovic, Ufuk Sarıca, , Çetin Yılmaz ve daha pek çok değerli antrenörümüz, verdiği eğitimlerle bu platformda ulaşılabilir hale gelecek."

DÜN HİZMETE AÇILDI
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, aktif hale gelen "akademi.tbf.org.tr" internet adresinden yetişkin herkesin eğitimlere katılabileceğinin müjdesini verdi. Türkoğlu, projede uygulanacak sertifika programının da yaklaşık 1,5 yıl süreceğini açıkladı.

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