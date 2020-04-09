09 Nisan 2020, Perşembe

BASKETBOL

Kontratlar uzatılacak

Kontratlar uzatılacak
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

'ndan kulüplere iyi haber geldi. yaptığı açıklamada basketbolcu ve antrenör sözleşmelerinin sezon sonuna kadar geçerli olduğunu duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan kulüplere iyi haber geldi. yaptığı açıklamada basketbolcu ve antrenör sözleşmelerinin sezon sonuna kadar geçerli olduğunu duyurdu. Liglerle ilgili kararın 30 Nisan'da yeniden masaya yatırılacağı da belirtildi. Bilim Kurulu ve ilgili bakanlıklar ile yapılacak toplantıların ardından lig hakkında yeni karar alınacak.

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