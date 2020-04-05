05 Nisan 2020, Pazar

BASKETBOL

Ergin Ataman'dan 'Evde kal' mesajı

Ergin Ataman'dan 'Evde kal' mesajı
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 Giriş Tarihi: 05.04.2020

Ataman, Euroleague'in hesabından paylaşılan videoda korona virüsten korunmak için herkese 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle yetkililer, vatandaşlara olabildiğince evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Bu bağlamda Ataman'dan da bir video geldi. Euroleague'in hesabından paylaşılan videoda Ataman, oğlu Sarp ile evinde basketbol oynadıktan sonra herkesin salgından korunmak için evinde kalması gerektiğine yönelik bir çağrı yapıyor.

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