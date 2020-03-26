26 Mart 2020, Perşembe

BASKETBOL

2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Avustralya'da düzenlenecek

2022 FIBA Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülke açıklandı
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

'dan yapılan açıklamada, ve 'nın aday olduğu ev sahipliği için yönetim kurulu tarafından video konferans yöntemiyle oylama gerçekleştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, iki ülke federasyonlarının sunumlarının ardından yapılan oylama sonucu 'nın 2022 Kadınlar ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandığı belirtildi.

Sydney şehrinde Eylül-Ekim 2022'de düzenlenecek ve 10 gün sürecek turnuvada 12 ülke mücadele edecek.

Organizasyon, 1994'ten sonra ikinci kez Avustralya'da düzenlenecek.

FIBA'dan basketbol dünyasına mesaj haberin devamı

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