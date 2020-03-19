19 Mart 2020, Perşembe

BASKETBOL

NBA Başkanı Adam Silver'dan erteleme açıklaması

NBA Başkanı Adam Silver'dan erteleme açıklaması
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.03.2020

Başkanı , korona virüs salgını nedeniyle ertelenen müsabakaların ne zaman başlayacağıyla ilgili olarak şu an bir tahminlerinin olmadığını ve sağlık yetkililerin açıklamalarına göre planlama yapacaklarını söyledi.

Başkanı , korona virüs nedeniyle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. basınına konuşan Silver, ligin ne zaman devam edeceğini bilmediğini ifade ederek, "Doğal olarak iyimser bir yaklaşım var. Bu, sezonun en azından bir kısmını kurtarabilir diye umuyorum. Ancak sağlık yetkililerin açıklamalarına göre planlamamızı yapacağız" dedi.

NBA'de koronavirüs testi kriz yarattı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
NBA'de koronavirüs testi kriz yarattı! NBA'de koronavirüs testi kriz yarattı!
Anadolu Efes fark attı! Anadolu Efes fark attı!
NBA yıldızı koronavirüse yakalandı NBA yıldızı koronavirüse yakalandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör