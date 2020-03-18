18 Mart 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Koronavirüs için bilgilendirme

Koronavirüs için bilgilendirme
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Beşiktaş, vatandaşların ve taraftarlarının bilinçlenmesi için sosyal sorumluluğa katıldı.

Beşiktaş, vatandaşların ve taraftarlarının bilinçlenmesi için sosyal sorumluluğa katıldı. Kulübün sosyal medya hesaplarından dün 'Koronavirüsten nasıl korunalım?' başlıklı paylaşımlarda bulunuldu. Alınması gereken temizlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.Gönderilen onbinlerce beğeni ve yorum aldı.
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