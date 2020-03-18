Koronavirüs için bilgilendirme

Beşiktaş, vatandaşların ve taraftarlarının bilinçlenmesi için sosyal sorumluluğa katıldı.

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Beşiktaş, vatandaşların ve taraftarlarının bilinçlenmesi için sosyal sorumluluğa katıldı. Kulübün sosyal medya hesaplarından dün 'Koronavirüsten nasıl korunalım?' başlıklı paylaşımlarda bulunuldu. Alınması gereken temizlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.Gönderilen onbinlerce beğeni ve yorum aldı.