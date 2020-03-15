Türk Telekom 81-103 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU
ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'u 103-81 yendi.
Karşılaşmaya 11-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes'e Türk Telekom dış atışlarla yanıt vermeye çalıştı. Periyodun ilk 5 dakikası 16-8 Anadolu Efes üstünlüğüyle geçildi. Türk Telekom'un 3 sayı çizgisinin dışından 5 isabet sağlayarak rakibinin farkı açmasını engellediği periyot, Anadolu Efes'in 27-21 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci periyotta da dış atışlarda yüzdeli oynayan Türk Telekom, 13. dakikada 30-29 öne geçti. Pota altına etkili olan ve hızlı hücumlarla skor üreten Anadolu Efes, soyunma odasına 49-41 önde giren taraf oldu.
Üçüncü periyoda 8-2'lik seriyle başlayan Anadolu Efes, etkili oyununu sürdürüp, 25. dakikada 20 sayılık (46-66) farka ulaştı. Karşılıklı basketlerin ardından 3. periyot 76-59 misafir ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
Dördüncü periyoda Metin Türen'in isabetli dış atışlarıyla başlayan Türk Telekom'a Anadolu Efes hızlı hücumlarla karşılık verdi. Maçın 34. dakikası 87-62 misafir ekibin üstünlüğüyle geçildi. Ankara ekibinin bütün oyuncularının skoru değiştirdiği, Anadolu Efes'in ise büyük bölümünü üstün oynadığı karşılaşmayı İstanbul temsilcisi 103-81 kazandı.
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