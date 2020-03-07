07 Mart 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Milliler C Grubu’nda

Milliler C Grubu’nda
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 07.03.2020

tarafından 4-12 Temmuz'da Bulgaristan'da düzenlenecek Erkekler 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu.

tarafından 4-12 Temmuz'da Bulgaristan'da düzenlenecek Erkekler 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. Türkiye, C Grubu'nda , Güney Kore ve Arjantin'le eşleşti.
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