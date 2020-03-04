04 Mart 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Kiev Basket: 71 - Pınar Karşıyaka: 89

Pınar Karşıyaka Kiev Basket'i farklı geçti
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA ilk maçında konuk olduğu temsilcisi 'i 89-71 yendi.

Kiev Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi takım 21-20 önde bitirdi. İkinci periyotta hücumda etkili performans sergileyen Pınar Karşıyaka, devre arasına 48-40 üstün gitti.

Skor üstünlüğünü koruduğu üçüncü çeyreği 67-60 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, son periyotta farkı açarak mücadeleden 18 sayı farkla 89-71 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj yakaladı.

Müsabakanın rövanşı, 11 Mart Çarşamba günü 'de oynanacak. Çeyrek finali geçecek ekip, 'nın medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.



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