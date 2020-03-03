Pınar Karşıyaka avantajlı dönmek istiyor!
Pınar Karşıyaka Çeyrek Final için Ukrayna'da parkeye çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip Kiev Basket karşısında galibiyet alıp evine avantajlı bir skorla dönmek istiyor.
ING Basketbol Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, şampiyon olarak tarihinin ilk Avrupa kupasına ulaşmayı hedeflediği FIBA Europe Cup'ta yarın yarı final için ilk sınava çıkacak.
Yeşil-kırmızılı ekip çeyrek final ilk maçında Ukrayna'da Kiev Basket'e konuk olacak. Kiev Spor Sarayı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kaf-Kaf rakibiyle 11 Mart'ta evinde oynayacağı rövanş öncesi ilk karşılaşmada avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Eleme turundan itibaren yer aldığı organizasyonda her iki grup aşamasını da lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, kupada son 11 maçını üst üste kazandı. Temsilcimiz bu sezon Avrupa'da eleme turu dahil çıktığı toplam 14 maçta 13 galibiyet aldı. Ukrayna ekibi Kiev ise FIBA Şampiyonlar Ligi'nden eleme turunda elendikten sonra Europe Cup'ta her iki turu 4'er galibiyet, 2'şer mağlubiyetle tamamladı. Çeyrek finali geçecek ekip, Almanya'nın Medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Karşıyaka aynı organizasyonda geçen sezon çeyrek finalde elenmişti.
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