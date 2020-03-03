03 Mart 2020, Salı

BASKETBOL

Pınar Karşıyaka avantajlı dönmek istiyor!

Pınar Karşıyaka Avrupa'da avantaj peşinde
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 03.03.2020

Pınar Karşıyaka için 'da parkeye çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip karşısında galibiyet alıp evine avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

ING Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, şampiyon olarak tarihinin ilk ulaşmayı hedeflediği FIBA 'ta yarın yarı final için ilk sınava çıkacak.

Yeşil-kırmızılı ekip ilk maçında 'da 'e konuk olacak. Kiev Spor Sarayı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kaf-Kaf rakibiyle 11 Mart'ta evinde oynayacağı rövanş öncesi ilk karşılaşmada avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Eleme turundan itibaren yer aldığı organizasyonda her iki grup aşamasını da lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, kupada son 11 maçını üst üste kazandı. Temsilcimiz bu sezon Avrupa'da eleme turu dahil çıktığı toplam 14 maçta 13 galibiyet aldı. Ukrayna ekibi Kiev ise FIBA Şampiyonlar Ligi'nden eleme turunda elendikten sonra Europe Cup'ta her iki turu 4'er galibiyet, 2'şer mağlubiyetle tamamladı. Çeyrek finali geçecek ekip, 'nın Medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Karşıyaka aynı organizasyonda geçen sezon çeyrek finalde elenmişti.

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