10 Şubat 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Shane Larkin ismini değiştirmeyecek!

Shane Larkin isim kararını açıkladı!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 10.02.2020

'in bu sezon fırtınalar gibi esen yıldız basketbolcusu , Türk vatandaşlığı için başvurmuş ve bu başvuru onaylanmıştı. için formasını terletebilecek Larkin, adını değiştirip değiştirmeyeceği yönündeki iddialara resmi hesabından yanıt verdi.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde (Euroleague) rekor üstüne rekor kıran , Türk vatandaşlığına geçmiş ve milli takımda forma giymeye hak kazanmıştı.

Yıldız basketbolcu, 2015'te Türk vatandaşlığına geçen ve adını Ali Muhammed olarak değiştiren Bobby Dixon gibi adını değiştireceği iddia ediliyordu. Shane Larkin konuyla ilgili resmi hesabından açıklama yaptı ve adını değiştirmeyeceğini ifade etti.


Larkin'de beklenen gelişme! Resmen duyuruldu... haberin devamı
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