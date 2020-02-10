10 Şubat 2020, Pazartesi
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Shane Larkin ismini değiştirmeyecek!
Giriş Tarihi: 10.02.2020
Anadolu Efes'in bu sezon fırtınalar gibi esen yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Türk vatandaşlığı için başvurmuş ve bu başvuru onaylanmıştı. Türk Milli Takımı için formasını terletebilecek Larkin, adını değiştirip değiştirmeyeceği yönündeki iddialara resmi sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde (Euroleague) rekor üstüne rekor kıran Shane Larkin, Türk vatandaşlığına geçmiş ve milli takımda forma giymeye hak kazanmıştı.
Yıldız basketbolcu, 2015'te Türk vatandaşlığına geçen ve adını Ali Muhammed olarak değiştiren Bobby Dixon gibi adını değiştireceği iddia ediliyordu. Shane Larkin konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve adını değiştirmeyeceğini ifade etti.
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