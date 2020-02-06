07 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

MAÇ SONUCU l Anadolu Efes 96 - 91 Zalgiris Kaunas l ÖZET İZLE

Anadolu Efes doludizgin devam ediyor!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 Giriş Tarihi: 06.02.2020

Turkish Airlines Euroleague'in 24'üncü haftasında , Litvanya temsilcisi 'ı 96-91 mağlup ederek üst üste 9'uncu; toplamda ise 21'inci galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

İlk çeyreğe istediği gibi başlayamayan , ilk sayısını periyodun bitimine 6:25 kala Pleiss'tan buldu: 2-8. Periyodun kalan bölümünde Simon ve Micic ile etkili olan Efes, ilk çeyreği 20-19 geride kapattı. 2'nci periyoda Micic ve Singleton'dan bulduğu üç sayılık basketlerle başlayan Efes, 5 sayı farkla öne geçti: 25-20. Bu dakikadan sonra toparlanan Zalgiris, Rivers'tan bulduğu üç sayılık basketlerle skora tutundu ve bu oyuncudan gelen üç sayılık basketle ilk yarıyı 43-40 önde kapattı. 3'üncü çeyreğe Larkin'in etkili oyunuyla başlayan ev sahibi ekip, rakibinin bulduğu üç sayılık basketlere engel olamadı ve periyodun ilk beş dakikasını 4 sayı farkla geride kapattı: 52-56. Periyodun son bölümünde Larkin ile etkili olan Efes, karar çeyreğine 65-63 geride girdi. Son periyotta da Larkin ve Simon ile etkili olan Anadolu Efes, karşılaşmadan 96-91 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Larkin 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Micic de 22 sayıyla mücadele etti. Zalgiris'te ise Leday 22, Rivers 21 sayıyla oynadı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Christos Christodoulou, Emilio Perez, Sergio Silva

ANADOLU EFES: Larkin 25, Beaubois 10, Anderson, Singleton 9, Pleiss 15, Micic 22, Simon 15, Sertaç Şanlı, Doğuş Balbay, Peters, Moerman

ZALGİRİS KAUNAS: Walkup 9, Milaknis 3, Ulanovas 12, Hayes 11, Geben 4, Lekavicius 9, Rivers 21, Jankunas, Jokubaitis, Leday 22

1'İNCİ PERİYOT: 19-20

İLK YARI: 40-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-65

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