LeBron James alev aldı! 3 dakikada 5 üçlük | MAÇ SONUCU: Los Angeles Lakers 129-102 San Antonio Spurs
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) gece 4 maç oynandı. Play-off mücadelesi veren takımlardan Los Angeles Lakers, Staples Center'da ağırladığı San Antonio Spurs'u 129-102 mağlup etti. Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, mücadelenin son periyodunda 3 dakikada 5 üçlük atarak maça damga vurdu.
NBA'de normal sezon gece oynanan maçla devam etti. Play-off'lara kalma yolunda mücadelesini sürdüren Los Angeles Lakers, sahasında Teksas ekibi San Antonio Spurs'u konuk etti. Rakibini 129-102 mağlup eden Los Angeles ekibi, bu sezonki 38. galibiyetini aldı. Lakers'ta LeBron James 36 sayı 7 ribaund 9 asist, Anthony Davis ise 18 sayı 5 ribaundla kazanılan galibiyette önemli rol oynadı. Spurs'te DeMar DeRozan'ın 28 sayı 9 ribaund ve 7 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.
Lakers bu sonuçla normal sezondaki 38. galibiyetini alırken, Spurs ise 22. kez mağlup oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde Lakers - Spurs maçı dışında 3 maç daha oynandı. İşte gecenin diğer sonuçları:
New Orleans Pelicans 108-120 Milwaukke Bucks
Houston Rockets 125- 110 Charlotte Hornets
Denver Nuggets 127- 99 Portland Trail Blazers
NBA'de normal sezon gece oynanacak 9 maçla devam edecek. İşte günün programı:
03.00: Detroit Pistons - Phoenix Suns
03.30: Boston Celtics - Orlando Magic
03.30: Brookyn Nets - Golden State Warriors
03.30: Toronto Raptors- Indiana Pacers
04.00: Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks
04.00: Oklahoma City Thunder - Cleveland Cavaliers
04.30: Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies
05.00: Utah Jazz - Denver Nuggets
06.00: Los Angeles Clippers - Miami Heat
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