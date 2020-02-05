05 Şubat 2020, Çarşamba

BASKETBOL

LeBron James alev aldı! 3 dakikada 5 üçlük | MAÇ SONUCU: Los Angeles Lakers 129-102 San Antonio Spurs

LeBron James alev aldı! 3 dakikada 5 üçlük
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 Giriş Tarihi: 05.02.2020

Amerikan 'nde (NBA) gece 4 maç oynandı. Play-off mücadelesi veren takımlardan Lakers, 'da ağırladığı 'u 129-102 mağlup etti. Lakers'ın süper yıldızı , mücadelenin son periyodunda 3 dakikada 5 üçlük atarak maça damga vurdu.

NBA'de normal sezon gece oynanan maçla devam etti. Play-off'lara kalma yolunda mücadelesini sürdüren Lakers, sahasında Teksas ekibi 'u konuk etti. Rakibini 129-102 mağlup eden Los Angeles ekibi, bu sezonki 38. galibiyetini aldı. Lakers'ta 36 sayı 7 ribaund 9 asist, Anthony Davis ise 18 sayı 5 ribaundla kazanılan galibiyette önemli rol oynadı. Spurs'te DeMar DeRozan'ın 28 sayı 9 ribaund ve 7 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.

Lakers bu sonuçla normal sezondaki 38. galibiyetini alırken, Spurs ise 22. kez mağlup oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde Lakers - Spurs maçı dışında 3 maç daha oynandı. İşte gecenin diğer sonuçları:

108-120 Milwaukke Bucks
Houston Rockets 125- 110 Charlotte Hornets
127- 99

NBA'de normal sezon gece oynanacak 9 maçla devam edecek. İşte günün programı:

03.00: -
03.30: Boston Celtics - Orlando Magic
03.30: Brookyn Nets - Golden State Warriors
03.30: Toronto Raptors- Indiana Pacers
04.00: Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks
04.00: - Cleveland Cavaliers
04.30: Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies
05.00: Utah Jazz - Denver Nuggets
06.00: Los Angeles Clippers - Miami Heat

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