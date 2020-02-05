05 Şubat 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Ersanlı Milwaukee Bucks deplasmanda kazandı

Ersanlı Bucks deplasmanda kazandı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Amerikan 'nde () milli basketbolcu 'nın forma giydiği , deplasmanda 'ı 120-108 yendi.

'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri , deplasmanda 'ı 12 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 43. galibiyetini elde etti.

Konuk ekipte Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 17 ribaunt, 6 asistle "double double" yaparken, Khris Middleton 20, Wesley Matthews 17 sayıyla oynadı. Karşılaşmada 5 dakika süre alan 3 ribaunt, 1 asistle salondan ayrıldı.

Ev sahibi takımda ise Brandon Ingram 32 sayı, 7 ribauntla takımının en skorer ismi olurken, Lonzo Ball 11 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 108-120

Houston Rockets-Charlotte Hornets: 125-110

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 127-99

Lakers-San Antonio Spurs: 129-102

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