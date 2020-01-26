26 Ocak 2020, Pazar

BASKETBOL

MAÇ SONUCU l Anadolu Efes 98-104 Beşiktaş Sompo Sigorta l ÖZET

A.Efes'in serisini Beşiktaş bitirdi!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 26.01.2020

'nin 17. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes deplasmanında 98-104 kazandı. Beşiktaş, 8’de 8 yaparak Anadolu Efes’in 13 maçlık galibiyet serisini bozdu.

'nin 17. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, uzatma periyodu sonunda rakibini 104-98'lik skorla geçti.

17. maçında 8. galibiyetini alan Beşiktaş, rakibinin ligdeki 13 maçlık galibiyet serisine de son vermeyi başarmış oldu.

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