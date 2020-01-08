08 Ocak 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Bayern'de ayrılık

Bayern'de ayrılık
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Bayern Münih Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Dejan Radonjic'in görevine son verildi. 2018'den bu yana takımın başında olan 49 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı Euroleague'de bu sezon 17 maçta 6 galibiyet alabildi. Bayern Münih ligde ise 14'te 14 yaparak zirvede yer alıyor.

Bayern Münih Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Dejan Radonjic'in görevine son verildi. 2018'den bu yana takımın başında olan 49 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı Euroleague'de bu sezon 17 maçta 6 galibiyet alabildi. Bayern Münih ligde ise 14'te 14 yaparak zirvede yer alıyor.

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