Bayern'de ayrılık

Bayern Münih Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Dejan Radonjic'in görevine son verildi. 2018'den bu yana takımın başında olan 49 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı Euroleague'de bu sezon 17 maçta 6 galibiyet alabildi. Bayern Münih ligde ise 14'te 14 yaparak zirvede yer alıyor.

Bayern Münih Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Dejan Radonjic'in görevine son verildi. 2018'den bu yana takımın başında olan 49 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı Euroleague'de bu sezon 17 maçta 6 galibiyet alabildi. Bayern Münih ligde ise 14'te 14 yaparak zirvede yer alıyor.