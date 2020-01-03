03 Ocak 2020, Cuma

BASKETBOL

Ergin Ataman: Tüm oyuncularımız iyi performans sergiledi

“Tüm oyuncularımız iyi performans sergiledi”
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 03.01.2020

Başantrenörü , 'nde karşısında alınan galibiyette tüm oyuncularının iyi performans sergilediklerini söyledi.

Euroleague'in 17. haftasında , sahasında karşı karşıya geldiği Rus temsilcisi 'yı 101-82'lik mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü , "İlk yarıda özellikle hücumda iyi oynadık. Savunmada yumuşak kaldık. Bu sebeple maçı koparamadık. Khimki, Euroleague'de bu sezon en iyi hücum yapan takımlardan biri. Devre arasında takımla topa baskıyı arttırmayı konuştuk. Topsuz oyunda hücumda topu almalarını engelledik. Zor şutlara zorladık. Hücumda iyi oyunumuza devam ettik. Tüm oyuncularımız iyi performans sergiledi. Moerman da eski süreleri alamaya devam etti ve iyi bir katkı verdi. Bu haftanın sonunda birinci şekilde sezona devam etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

40 dakika aynı sertlikte mümkün olmadığını ifade eden Ataman, "Belirli dönemlerde baskıyı arttırdık. İlk yarıda bunu gördük. Maç istediğimiz tempoda gidiyordu. İkinci yarıda sert başladık. Bu bizim sezon boyunca iç sahada farklı galibiyetler aldığımızda savunma ağırlıklı basketboldan gelen oyun tarzı. Hızlı hücuma gidip, kısaları iyi kullanıyoruz. Bugün 3. periyotta yaptık ve maçı kırmayı başardık" şeklinde konuştu.

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