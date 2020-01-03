Ergin Ataman: Tüm oyuncularımız iyi performans sergiledi
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Khimki Moskova karşısında alınan galibiyette tüm oyuncularının iyi performans sergilediklerini söyledi.
THY Euroleague'in 17. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşı karşıya geldiği Rus temsilcisi Khimki Moskova'yı 101-82'lik mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "İlk yarıda özellikle hücumda iyi oynadık. Savunmada yumuşak kaldık. Bu sebeple maçı koparamadık. Khimki, Euroleague'de bu sezon en iyi hücum yapan takımlardan biri. Devre arasında takımla topa baskıyı arttırmayı konuştuk. Topsuz oyunda hücumda topu almalarını engelledik. Zor şutlara zorladık. Hücumda iyi oyunumuza devam ettik. Tüm oyuncularımız iyi performans sergiledi. Moerman da eski süreleri alamaya devam etti ve iyi bir katkı verdi. Bu haftanın sonunda birinci şekilde sezona devam etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.
40 dakika aynı sertlikte mümkün olmadığını ifade eden Ataman, "Belirli dönemlerde baskıyı arttırdık. İlk yarıda bunu gördük. Maç istediğimiz tempoda gidiyordu. İkinci yarıda sert başladık. Bu bizim sezon boyunca iç sahada farklı galibiyetler aldığımızda savunma ağırlıklı basketboldan gelen oyun tarzı. Hızlı hücuma gidip, kısaları iyi kullanıyoruz. Bugün 3. periyotta yaptık ve maçı kırmayı başardık" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...