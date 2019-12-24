24 Aralık 2019, Salı

BASKETBOL

Furkan Korkmaz sayı rekorunu kırdı

Furkan Korkmaz sayı rekorunu kırdı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 24.12.2019

NBA takımlarından Philadelphia Sixers’da forma giyen milli basketbolcu , karşısında parkede kaldığı 21 dakikada 21 sayı kaydederek, NBA kariyerindeki sayı rekoruna imza attı.

NBA'de heyecan, oynanan 11 mücadele ile devam etti. Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği Philadelphia Sixers, deplasmanda 'ı 109- 125'lik skorla mağlup etti. Bu müsabakada milli basketbolcu Furkan Korkmaz'dan da rekor geldi. Başarılı oyuncu, Pistons karşısında oyunda olduğu 21 dakikada 21 sayı, 4 ribaundluk performans göstererek, NBA kariyerindeki sayı rekorunu kırmış oldu.
NBA'de oynanan mücadelelerin toplu sonuçları şu şekilde:

: 121 -: 118
Detroit Pistons: 109 -Philadelphia 76ers: 125
Indiana Pacers: 120 -Toronto Raptors: 115
: 115 -Washington Wizards: 121
Orlando Magic: 103 -Chicago Bulls: 95
Miami Heat: 107 -Utah Jazz: 104
Memphis Grizzlies: 115 -: 145
Phoenix Suns: 111 - Denver Nuggets: 113
: 94 -: 102
Sacramento Kings: 104 -Houston Rockets: 113
Golden State Warriors: 113 -Minnesota Timberwolves: 104

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