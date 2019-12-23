24 Aralık 2019, Salı

BASKETBOL

Teodosic ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezonun MVP'si oldu

Teodosic ULEB'te normal sezonun MVP'si oldu
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 Giriş Tarihi: 23.12.2019

ekibi 'da forma giyen Sırp basketbolcu Milos Teodosic, ULEB 'nda normal sezonun en değerli oyuncusu () seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 8 galibiyetle A Grubu'nu lider bitirerek son 16 turuna kalan 'nın sergilediği performansta önemli rol oynayan Teodosic, ULEB 'nda 10 haftalık normal sezonun 'si oldu.

Kupada çıktığı 9 maçta 17,7 verimlilik puanıyla oynayan Teodosic, 16,9 sayı, 5,6 asist, 2,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Takımının sayı, asist ve verimlilik puanı istatistiklerinde ilk sırada yer alan 32 yaşındaki oyun kurucu, serbest atışlarda yüzde 89,7, iki sayılık basketlerde yüzde 63,6, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 40,6 isabet oranıyla oynadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Efes deplasmanda TOFAŞ'ı devirdi Efes deplasmanda TOFAŞ'ı devirdi
Raptors'tan tarihi geri dönüş Raptors'tan tarihi geri dönüş
Obradovic'ten taraftarlara teşekkür Obradovic'ten taraftarlara teşekkür
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör