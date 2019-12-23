23 Aralık 2019, Pazartesi
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Orlando Magic onu unutmuyor
Giriş Tarihi: 23.12.2019
NBA ekiplerinden Orlando Magic, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ilgili paylaşımlara devam ediyor. Orlando, uzun yıllar formasını giyen Türkoğlu'nun kritik basketlerini paylaşıp, övgü dolu sözler sarfediyor.
NBA ekiplerinden Orlando Magic, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ilgili paylaşımlara devam ediyor. Orlando, uzun yıllar formasını giyen Türkoğlu'nun kritik basketlerini paylaşıp, övgü dolu sözler sarfediyor.
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