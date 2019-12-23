23 Aralık 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Orlando Magic onu unutmuyor

Orlando Magic onu unutmuyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 23.12.2019

NBA ekiplerinden , Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ilgili paylaşımlara devam ediyor. Orlando, uzun yıllar formasını giyen Türkoğlu'nun kritik basketlerini paylaşıp, övgü dolu sözler sarfediyor.

NBA ekiplerinden , Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ilgili paylaşımlara devam ediyor. Orlando, uzun yıllar formasını giyen Türkoğlu'nun kritik basketlerini paylaşıp, övgü dolu sözler sarfediyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Raptors'tan tarihi geri dönüş Raptors'tan tarihi geri dönüş
Obradovic'ten taraftarlara teşekkür Obradovic'ten taraftarlara teşekkür
Evinde rakipsiz Evinde rakipsiz
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör