Orlando Magic onu unutmuyor

NBA ekiplerinden Orlando Magic, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ilgili paylaşımlara devam ediyor. Orlando, uzun yıllar formasını giyen Türkoğlu'nun kritik basketlerini paylaşıp, övgü dolu sözler sarfediyor.

NBA ekiplerinden Orlando Magic, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ilgili paylaşımlara devam ediyor. Orlando, uzun yıllar formasını giyen Türkoğlu'nun kritik basketlerini paylaşıp, övgü dolu sözler sarfediyor.