Evinde rakipsiz

ING Basketbol Süper Ligi 13. haftasında Teksüt Bandırma'yı konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibine şans tanımadı. Başlangıç düdüğünden itibaren üstünlüğü ele alan sarı-lacivertiller, salondan 89-79 galip ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Obradovic'in öğrencileri, ligde ise taraftarları önünde 7'de 7 yaptı. Fenerbahçe'de Datome 18 sayı ile yıldızlaşırken, karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayıyla Bandırma'dan Terry oldu.



OBRA'YA TAM DESTEK

Obradovic'in görevinden ayrılacağı iddia edilmişti. Sarı-lacivertliler, Obra'ya büyük destek verirken, şu pankartı açtı: "Stay with us forever. More trophies to win" (Daha fazla kupa kazanmak için sonsuza kadar bizimle kal).