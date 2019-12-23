23 Aralık 2019, Pazartesi
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Avrupa Ligi'nde bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Obradovic'in öğrencileri, ligde ise taraftarları önünde 7'de 7 yaptı. Fenerbahçe'de Datome 18 sayı ile yıldızlaşırken, karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayıyla Bandırma'dan Terry oldu.
Evinde rakipsiz
Giriş Tarihi: 23.12.2019
ING Basketbol Süper Ligi 13. haftasında Teksüt Bandırma'yı konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibine şans tanımadı. Başlangıç düdüğünden itibaren üstünlüğü ele alan sarı-lacivertiller, salondan 89-79 galip ayrıldı.
Avrupa Ligi'nde bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Obradovic'in öğrencileri, ligde ise taraftarları önünde 7'de 7 yaptı. Fenerbahçe'de Datome 18 sayı ile yıldızlaşırken, karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayıyla Bandırma'dan Terry oldu.
OBRA'YA TAM DESTEK
Obradovic'in görevinden ayrılacağı iddia edilmişti. Sarı-lacivertliler, Obra'ya büyük destek verirken, şu pankartı açtı: "Stay with us forever. More trophies to win" (Daha fazla kupa kazanmak için sonsuza kadar bizimle kal).
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