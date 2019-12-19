20 Aralık 2019, Cuma

BASKETBOL

Obradovic: Bu şekilde imkansız

Bu şekilde imkansız
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 20.12.2019

 'nin 15. haftasında  ekibi Zenit'e 84-81 mağlup olarak üst üste 3. mağlubiyetini alan 'de başantrenör , "Çok zor bir andayız şu an. Reaksiyon göstermemiz gerektiği çok belli bir şey. Bu şekilde devam etmemiz imkansız." dedi.

Beko Başantrenörü , 'nin 15. haftasında ekibi Zenit'e 84-81 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Zenit'i galibiyetinden dolayı tebrik eden Obradovic: şunları kaydetti:

"Çok zor bir andayız şu an. Reaksiyon göstermemiz gerektiği çok belli bir şey. Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Taraftarlarımıza da destekleri için kalpten teşekkür ediyorum. Geri kalan her şeyle ilgili birazcık düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Umarım beni anlamışsınızdır. Benim tarafımdan bu kadar bu akşam."

PLAZA: "İDDİA EDİYORUM Kİ FENERBAHÇE PLAY-OFF'A KALACAK"

Zenit Başantrenörü Joan Plaza, Fenerbahçe Beko gibi güçlü bir rakip karşısında çok önemli galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Taraftarlar için müthiş bir maç olduğunu belirten Plaza, "Sıralama çok önemli değil. Bizim için büyük zafer. İddia ediyorum ki Fenerbahçe play-off'a kalacak. Çok kötü olduğumuzu düşünenlere rağmen iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

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