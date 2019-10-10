Fenerbahçe'nin rakibi Kızılyıldız

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam Kızılyıldız'a konuk oluyor. Saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi, beIN Sports 3 naklen yayınlayacak. İyileşen Vesely de kadroya alındı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam Kızılyıldız'a konuk oluyor. Saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi, beIN Sports 3 naklen yayınlayacak. İyileşen Vesely de kadroya alındı.