09 Ekim 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin

Şampiyon Fenerbahçe!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 Giriş Tarihi: 09.10.2019

Bu yıl 27’ncisi düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda , karşılaştığı takımını 86-62 yenerek kupanın sahibi oldu.

İlki 1993'te yapılan ve her yıl sezon öncesinde düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda lig ve 'nın son şampiyonları 'de karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yıl hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi, hem de Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan , 27'nci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda statü gereği son play-off finalisti ile mücadele etti. Sarı-lacivertli takım mücadeleyi 86-62 kazandı. Karşılaşma sonrası kupa töreni düzenlendi. Törene katılan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya kupalarını verdi.

1'NCİ PERİYOT: 23-14

2'NCİ PERİYOT:47-26

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-50

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