02 Ekim 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko Real Madrid deplasmanında

Fenerbahçe Beko Real Madrid deplasmanında
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 02.10.2019

Basketbol Takımı, 'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftasında 'da 'e konuk olacak. İspanya'nın başkenti Madrid'de Wizink Center'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Geride kalan sezonda 'e kalan iki ekip, sezon açılışında birbirlerine rakip olacaklar. 'nın Vitoria şehrinde düzenlenen Dörtlü Final'in üçüncülük maçında , 'yu 94-75 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jan Vesely ve Joffrey Lauvergne'in yarın forma giymesi beklenmiyor.

Avrupa Ligi'nde 20. randevu

İki takım 2001 yılından bu yana tek isim altında oynanan 'nde 20. randevularına çıkacaklar.

Geride kalan 19 maçta Real Madrid'in galibiyet sayılarında 11-8 üstünlüğü bulunuyor.



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