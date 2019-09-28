28 Eylül 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Potada rakip Telekom

Potada rakip Telekom
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 28.09.2019

Galatasaray Doğa Sigorta, bugün başlayacak Erkekler Basketbol Ligi'nde Türk Telekom ile karşılaşacak. İki takım sezon öncesi TÜBAD Turnuvası'nda karşı karşıya gelmişti.

Cimbom, bugün başlayacak Erkekler Basketbol Ligi'nde Türk Telekom ile karşılaşacak. 15.15'teki mücadele Ankara'da oynanacak. İki takım sezon öncesi TÜBAD Turnuvası'nda karşı karşıya gelmişti. Galatasaray Doğa Sigorta rakibini 70-65'lik skorla mağlup etmişti.
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