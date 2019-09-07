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Türkiye - Karadağ | CANLI
Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 Giriş Tarihi: 07.09.2019
2019 FIBA Dünya Kupası'na veda eden 12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak üzere klasman maçında Karadağ ile karşılaşıyor. Millilerimizin bu zorlu mücadelesinin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
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1. PERİYOT: Türkiye: 16-26 Karadağ
2. PERİYOT: Türkiye 32-37 Karadağ
3. PERİYOT: Türkiye 49-58 Karadağ
4.PERİYOR: Türkiye 73-72 Karadağ (devam ediyor)
2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Çekya'ya 91-86 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2. tur şansını kaybetmişti.Milliler Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı için klasman maçlarına çıkıyor, ilk rakip Karadağ!
İLK 5'LER
Türkiye: Doğuş, Melih, Furkan, Cedi, Semih
Karadağ: Needham, Dubljevic, Radoncic, Popovic, Vucevic
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