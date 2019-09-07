07 Eylül 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Türkiye - Karadağ | CANLI

Türkiye - Karadağ | CANLI
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 Giriş Tarihi: 07.09.2019

2019 FIBA Dünya Kupası'na veda eden 12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak üzere klasman maçında Karadağ ile karşılaşıyor. Millilerimizin bu zorlu mücadelesinin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

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1. PERİYOT: : 16-26 Karadağ

2. PERİYOT: Türkiye 32-37 Karadağ

3. PERİYOT: Türkiye 49-58 Karadağ

4.PERİYOR: Türkiye 73-72 Karadağ (devam ediyor)

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Çekya'ya 91-86 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2. tur şansını kaybetmişti.Milliler Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı için klasman maçlarına çıkıyor, ilk rakip Karadağ!

İLK 5'LER

Türkiye: Doğuş, Melih, Furkan, Cedi, Semih

Karadağ: Needham, Dubljevic, Radoncic, Popovic, Vucevic

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