05 Eylül 2019, Perşembe

BASKETBOL

2019 FIBA Dünya Kupası'nda son maçlar oynandı

FIBA Dünya Kupası'nda son maçlar oynandı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 05.09.2019

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA 'nda E, F, G ve H gruplarındaki üçüncü ve oynandı.

Son karşılaşmalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyen ABD, , , , ve Litvanya'nın ardından Çekya ve da 2. tura yükseldi.

Gruplarında ilk iki sırada yer alamayan , , , Karadağ, , , ve Senegal, olimpiyat elemelerinde oynamaya hak kazanmak için klasman karşılaşmalarına çıkacak.

Turnuvanın altıncı gününde alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

E Grubu

Türkiye-Çekya: 76-91

ABD-Japonya: 98-45

TakımMaçGMASYSPuan
1.ABD3302792046
2.Çekya3212472405
3.Türkiye3122542514
4.Japonya3031882733

F Grubu

Brezilya-Karadağ: 84-73

Yunanistan-Yeni Zelanda: 103-97

TakımMaçGMASYSPuan
1.Brezilya3302652456
2.Yunanistan3212662365
3.Yeni Zelanda3122842884
4.Karadağ3032162623

G Grubu

Almanya-Ürdün: 96-62

Dominik Cumhuriyeti-Fransa: 56-90

TakımMaçGMASYSPuan
1.Fransa3302711946
2.Dominik Cumhuriyeti3212062345
3.Almanya3122382104
4.Ürdün3032022793

H Grubu

Kanada-Senegal: 82-60

Litvanya-Avustralya: 82-87

TakımMaçGMASYSPuan
1.Avustralya3302762426
2.Litvanya3212752035
3.Kanada3122432604
4.Senegal3031752643

TÜRKİYE KLASMAN MAÇLARI OYNAYACAK

Turnuvaya ilk turda veda eden milli takım, olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak. Türkiye; Yeni Zelanda, Karadağ ve Japonya'nın bulunduğu O Grubu'nda mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, O Grubu'ndaki ilk maçında 7 Eylül Cumartesi günü TSİ 14.30'da Karadağ, ikinci maçında da 9 Eylül Pazartesi günü TSİ 14.30'da Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.

2. TUR YARIN BAŞLIYOR

2019 FIBA 'nda 2. tur müsabakaları 6-9 Eylül tarihlerinde yapılacak.

16 takım, yine 4'erli gruplarda mücadele edecek. Ekiplerin ilk turda aldığı sonuçlar, 2. tura taşınacak.

Takımlar, 2. tur gruplarında ikişer maç oynayacak. İlk turda aynı grupta yer almayan takımlar arasındaki karşılaşmalar sonucu ilk 2'ye girenler, çeyrek finalist olacak.

İkinci tur gruplarının dağılımı şöyle:

I Grubu: Arjantin, Polonya, Venezuela, Rusya

J Grubu: Sırbistan, İspanya, İtalya,

K Grubu: ABD, Brezilya, Çekya, Yunanistan

L Grubu: Avustralya, Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Litvanya


Yarın oynanacak karşılaşmalar şu saatlerde (TSİ) başlayacak:

I Grubu

11.00 Polonya-Rusya

15.00 Arjantin-Venezuela

J Grubu

11.30 Sırbistan-Porto Riko

15.30 İspanya-İtalya

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