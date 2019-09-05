2019 FIBA Dünya Kupası'nda son maçlar oynandı
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E, F, G ve H gruplarındaki üçüncü ve son maçlar oynandı.
Gruplarında ilk iki sırada yer alamayan Türkiye, Japonya, Yeni Zelanda, Karadağ, Almanya, Ürdün, Kanada ve Senegal, olimpiyat elemelerinde oynamaya hak kazanmak için klasman karşılaşmalarına çıkacak.
Turnuvanın altıncı gününde alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
E Grubu
Türkiye-Çekya: 76-91
ABD-Japonya: 98-45
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|ABD
|3
|3
|0
|279
|204
|6
|2.
|Çekya
|3
|2
|1
|247
|240
|5
|3.
|Türkiye
|3
|1
|2
|254
|251
|4
|4.
|Japonya
|3
|0
|3
|188
|273
|3
F Grubu
Brezilya-Karadağ: 84-73
Yunanistan-Yeni Zelanda: 103-97
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Brezilya
|3
|3
|0
|265
|245
|6
|2.
|Yunanistan
|3
|2
|1
|266
|236
|5
|3.
|Yeni Zelanda
|3
|1
|2
|284
|288
|4
|4.
|Karadağ
|3
|0
|3
|216
|262
|3
G Grubu
Almanya-Ürdün: 96-62
Dominik Cumhuriyeti-Fransa: 56-90
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Fransa
|3
|3
|0
|271
|194
|6
|2.
|Dominik Cumhuriyeti
|3
|2
|1
|206
|234
|5
|3.
|Almanya
|3
|1
|2
|238
|210
|4
|4.
|Ürdün
|3
|0
|3
|202
|279
|3
H Grubu
Kanada-Senegal: 82-60
Litvanya-Avustralya: 82-87
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Avustralya
|3
|3
|0
|276
|242
|6
|2.
|Litvanya
|3
|2
|1
|275
|203
|5
|3.
|Kanada
|3
|1
|2
|243
|260
|4
|4.
|Senegal
|3
|0
|3
|175
|264
|3
TÜRKİYE KLASMAN MAÇLARI OYNAYACAK
Turnuvaya ilk turda veda eden milli takım, olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak. Türkiye; Yeni Zelanda, Karadağ ve Japonya'nın bulunduğu O Grubu'nda mücadele edecek.
Ay-yıldızlılar, O Grubu'ndaki ilk maçında 7 Eylül Cumartesi günü TSİ 14.30'da Karadağ, ikinci maçında da 9 Eylül Pazartesi günü TSİ 14.30'da Yeni Zelanda ile karşılaşacak.
Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.
2. TUR YARIN BAŞLIYOR
2019 FIBA Dünya Kupası'nda 2. tur müsabakaları 6-9 Eylül tarihlerinde yapılacak.
16 takım, yine 4'erli gruplarda mücadele edecek. Ekiplerin ilk turda aldığı sonuçlar, 2. tura taşınacak.
Takımlar, 2. tur gruplarında ikişer maç oynayacak. İlk turda aynı grupta yer almayan takımlar arasındaki karşılaşmalar sonucu ilk 2'ye girenler, çeyrek finalist olacak.
İkinci tur gruplarının dağılımı şöyle:
I Grubu: Arjantin, Polonya, Venezuela, Rusya
J Grubu: Sırbistan, İspanya, İtalya, Porto Riko
K Grubu: ABD, Brezilya, Çekya, Yunanistan
L Grubu: Avustralya, Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Litvanya
Yarın oynanacak karşılaşmalar şu saatlerde (TSİ) başlayacak:
I Grubu
11.00 Polonya-Rusya
15.00 Arjantin-Venezuela
J Grubu
11.30 Sırbistan-Porto Riko
15.30 İspanya-İtalya
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