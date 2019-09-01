01 Eylül 2019, Pazar
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UFUK SARICA: OYUNCULARA GÜVENİM TAM
Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, Japonya ile oynanacak karşılaşmada ellerinden gelenin en iyisini yapıp, mücadeleyi kazanmak istediklerini söyledi. Sarıca, ilk maçların her zaman zor olduğuna dikkati çekerek, "Çok büyük bir turnuva. Burada olmaktan mutluyuz. En iyisini yapacağımızdan eminim, oyuncularıma güveniyorum" dedi.
989'UNCU KARŞILAŞMA
12 Dev Adam, Japonya sınavıyla birlikte tarihindeki 989. müsabakasına çıkacak. Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde yaptığı 988 maçın 508'ini kazandı, 479 karşılaşmada yenildi. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Milliler, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı ve 49-12 kazanmayı başardı.
Sahne 12 Dev Adam'ın
Giriş Tarihi: 01.09.2019
Türkiye, 2019 FIBA Dünya Şampiyonası’nda ilk maçına çıkıyor. 12 Dev Adam’ın rakibi Japonya... Ay-yıldızlılar, kazanarak gruptan çıkma adına ilk adımı atmaya çalışacak.
Çin'de başlayan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'ndaki ilk maçına bugün çıkacak. Milli takım, 11.30'da Japonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, NTV'den yayımlanacak. Milliler, kazanıp gruptan çıkma adına ilk adımı atmaya çalışacak. E Grubu'nda bugün ayrıca 15.30'da Çekya-ABD karşılaşması oynanacak. Gruptaki ikinci maçını 3 Eylül'de ABD ile oynayacak Türkiye, 5 Eylül'de de Çekya ile kapışacak. Ufuk Sarıca yönetimindeki milli takımın kadrosuna şu oyuncular bulunuyor: Buğrahan, Cedi, Doğuş, Ege Arar, Ersan, Furkan Korkmaz, Metecan, Melih, Wilbekin, Semih, Sertaç, Yiğit.
UFUK SARICA: OYUNCULARA GÜVENİM TAM
Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, Japonya ile oynanacak karşılaşmada ellerinden gelenin en iyisini yapıp, mücadeleyi kazanmak istediklerini söyledi. Sarıca, ilk maçların her zaman zor olduğuna dikkati çekerek, "Çok büyük bir turnuva. Burada olmaktan mutluyuz. En iyisini yapacağımızdan eminim, oyuncularıma güveniyorum" dedi.
989'UNCU KARŞILAŞMA
12 Dev Adam, Japonya sınavıyla birlikte tarihindeki 989. müsabakasına çıkacak. Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde yaptığı 988 maçın 508'ini kazandı, 479 karşılaşmada yenildi. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Milliler, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı ve 49-12 kazanmayı başardı.
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