01 Eylül 2019, Pazar

BASKETBOL

Sahne 12 Dev Adam'ın

Sahne 12 Dev Adam'ın
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 01.09.2019

, 2019 FIBA Dünya Şampiyonası’nda ilk maçına çıkıyor. ’ın rakibi ... Ay-yıldızlılar, kazanarak gruptan çıkma adına atmaya çalışacak.

'de başlayan 2019 FIBA 'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'ndaki ilk maçına bugün çıkacak. , 11.30'da ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, NTV'den yayımlanacak. Milliler, kazanıp gruptan çıkma adına atmaya çalışacak. E Grubu'nda bugün ayrıca 15.30'da Çekya-ABD karşılaşması oynanacak. Gruptaki ikinci maçını 3 Eylül'de ABD ile oynayacak , 5 Eylül'de de Çekya ile kapışacak. yönetimindeki milli takımın kadrosuna şu oyuncular bulunuyor: Buğrahan, Cedi, Doğuş, Ege Arar, Ersan, Furkan Korkmaz, Metecan, Melih, Wilbekin, Semih, Sertaç, Yiğit.

UFUK SARICA: OYUNCULARA GÜVENİM TAM

Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, Japonya ile oynanacak karşılaşmada ellerinden gelenin en iyisini yapıp, mücadeleyi kazanmak istediklerini söyledi. Sarıca, ilk maçların her zaman zor olduğuna dikkati çekerek, "Çok büyük bir turnuva. Burada olmaktan mutluyuz. En iyisini yapacağımızdan eminim, oyuncularıma güveniyorum" dedi.

989'UNCU KARŞILAŞMA

, Japonya sınavıyla birlikte tarihindeki 989. müsabakasına çıkacak. Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde yaptığı 988 maçın 508'ini kazandı, 479 karşılaşmada yenildi. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Milliler, tarihindeki ilk maçını ile 24 Haziran 1936'da yaptı ve 49-12 kazanmayı başardı.
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