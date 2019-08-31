31 Ağustos 2019, Cumartesi

BASKETBOL

12 Dev Adam Dünya Kupası'nda sahne alıyor

12 Dev Adam Dünya Kupası'nda sahne alıyor
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 Giriş Tarihi: 31.08.2019

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA E Grubu ilk maçında yarın TSİ 11.30'da ile karşı karşıya gelecek. 'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahne alıyor. Ay-yıldızlılar grubun ilk müsabakasında yarın TSİ 11.30'da Japonya ile mücadele edecek. Bu karşılaşma ile milliler, tarihindeki 989. maçına çıkacak. , söz konusu müsabakalarda 508 kez parkeden galip ayrılırken, 479 kez de rakiplerine mağlup oldu. 1 maçta ise rakipleri ile berabere kaldı.

5. kez Dünya Kupası'nda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2002, 2006, 2010 ve 2014 yıllarındaki turnuvalardan sonra 5. kez 'nda mücadele edecek. Milliler, geride kalan 4 turnuvada 33 kez parkeye çıktı. Türkiye, bu maçların 22'sini kazanırken, 11 defa da mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'nda en büyük başarısını 2010 yılında yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, 'daki turnuvada ABD'ye mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

Millilerin Dünya Kupası yolu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan milliler, Letonya, İsveç ve Ukrayna'nın olduğu grubu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ilk sırada tamamladı ve bir üst tura çıktı. , ikinci turda da I Grubu'nda , Karadağ ve Slovenya ile karşılaştı. Milli Takım, 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle İspanya'nın ardından ikinci oldu ve Dünya Kupası vizesi aldı.

Başantrenör 'nın belirlediği 12 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

", Sertaç Şanlı, A.Buğrahan Tuncer, J. Metecan Birsen, , Ege Arar, , Yiğit Arslan, , , Furkan Korkmaz ve Scott Jordan Vilbekin."

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