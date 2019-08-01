01 Ağustos 2019, Perşembe

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko'dan Guduric'e teşekkür

Fenerbahçe Beko'dan Guduric'e teşekkür
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 01.08.2019

Beko Erkek Takımı, Amerikan Basketbol Ligi () ekiplerinden ile anlaşan Sırp oyuncu için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyun kurucunun kariyerine 'ta devam edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İki sezon boyunca formamıza en iyi şekilde hizmet eden , bugünden itibaren ismini 'de temsil eden oyuncular arasına katılmıştır. Guduric'e, çubuklu formaya katkıları için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz."

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