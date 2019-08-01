01 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe Beko'dan Guduric'e teşekkür
Giriş Tarihi: 01.08.2019
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Memphis Grizzlies ile anlaşan Sırp oyuncu Marko Guduric için teşekkür mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyun kurucunun kariyerine Memphis Grizzlies'ta devam edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İki sezon boyunca formamıza en iyi şekilde hizmet eden Marko Guduric, bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA'de temsil eden oyuncular arasına katılmıştır. Guduric'e, çubuklu formaya katkıları için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz."
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