A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü

2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya kampının ardından İstanbul'da ilk çalışmasını yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yaklaşık iki saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Milliler, idmanda beşe beş hücum ve savunma düzenleri üzerine çalıştı.

Milli takım, Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile mücadele edecek.