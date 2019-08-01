01 Ağustos 2019, Perşembe
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A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü
Giriş Tarihi: 01.08.2019
2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya kampının ardından İstanbul'da ilk çalışmasını yaptı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yaklaşık iki saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.
Milliler, idmanda beşe beş hücum ve savunma düzenleri üzerine çalıştı.
Milli takım, Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile mücadele edecek.
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