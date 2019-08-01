01 Ağustos 2019, Perşembe

BASKETBOL

A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü

12 Dev Adam hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 01.08.2019

2019 FIBA hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya kampının ardından 'da ilk çalışmasını yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör yönetiminde yaklaşık iki saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Milliler, idmanda beşe beş hücum ve savunma düzenleri üzerine çalıştı.

Milli takım, 'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA E Grubu'nda Çekya, ABD ve ile mücadele edecek.


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