25 Temmuz 2019, Perşembe

BASKETBOL

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 25.07.2019

Erkekler 'nde 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya grup aşamasından katılan Türk takımlarından , , Teksüt Bandırma ve 'un normal sezon maçları, 15 Ekim'de başlayacak ve 5 Şubat 2020'de sona erecek.

Turnuvanın son 16 turu 3 Mart 2020'de, çeyrek finali 24 Mart 2020'de, 'i ise 1-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Türk takımlarının ilk hafta programı şöyle:

15 EKİM SALI

A Grubu:

UNET Holon () - Türk Telekom

C Grubu:

Gaziantep Basketbol - Peristeri ()

D Grubu:

PAOK (Yunanistan) - Beşiktaş Sompo Japan

16 EKİM ÇARŞAMBA

B Grubu:

Teksüt Bandirma - Hapoel (İsrail)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
‘İyi ki doğdun Westermann’ ‘İyi ki doğdun Westermann’
Yıldız oyuncu Anadolu Efes'te kaldı Yıldız oyuncu Anadolu Efes'te kaldı
İki favori var: Barcelona ve Fenerbahçe İki favori var: Barcelona ve Fenerbahçe
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör