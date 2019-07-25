FIBA Şampiyonlar Ligi'nde fikstür belli oldu

Basketbol Erkekler FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya grup aşamasından katılan Türk takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, Türk Telekom, Teksüt Bandırma ve Gaziantep Basketbol'un normal sezon maçları, 15 Ekim'de başlayacak ve 5 Şubat 2020'de sona erecek.

Turnuvanın son 16 turu 3 Mart 2020'de, çeyrek finali 24 Mart 2020'de, Dörtlü Final'i ise 1-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Türk takımlarının ilk hafta programı şöyle:

15 EKİM SALI

A Grubu:

UNET Holon (İsrail) - Türk Telekom

C Grubu:

Gaziantep Basketbol - Peristeri (Yunanistan)

D Grubu:

PAOK (Yunanistan) - Beşiktaş Sompo Japan

16 EKİM ÇARŞAMBA

B Grubu:

Teksüt Bandirma - Hapoel Kudüs (İsrail)