01 Temmuz 2019, Pazartesi

BASKETBOL

TBF'den Fenerbahçe açıklaması

TBF'den Fenerbahçe açıklaması
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 01.07.2019

Türkiye Basketbol Federasyonu () Yönetim Kurulu Üyesi , play-off final serisinde ile arasında oynanan son maç öncesi, sarı-lacivertli ekibe verilen deplasmana seyirci götürmeme cezasının Spor Genel Müdürlüğü tarafından ertelenmesi konusuna açıklık getirdi.

Yaptığı yazılı açıklamada 'ya verilen cezaya değinen Beşok, " 2018-2019 sezonunda ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan play-off final serisinden önce, Fenerbahçe Beko çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 5 kez ceza almıştı. Talimat gereği 6. kez çirkin ve kötü tezahürat söz konusu olduğunda, o takım otomatik olarak seyircisiz oynama cezası almaktadır. Nitekim Fenerbahçe Beko taraftarının Anadolu Efes ile oynanan play-off serisi 6. maçındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle, 'muz da otomatik olarak 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi." ifadelerini kullandı.

Cezayı erteleyen Tahkim Kurulunun, ile ilgisinin olmadığını aktaran , şunları kaydetti:

"Talimat gereği bu cezanın 7. maçta uygulanması gerekirdi. Ancak Fenerbahçe Beko, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tahkim Kuruluna hem cezanın kaldırılması hem de ertelenmesi talebinde bulundu. , cezayı onadı ancak cezanın Anadolu Efes ile oynanan 7. maçtan sonra uygulanmasına karar verdi. Böylece 7. maça Fenerbahçe Beko taraftarı alındı. Tahkim Kurulu, doğrudan Spor Bakanlığına (Gençlik ve Spor Bakanlığı) bağlı olup, ne federasyonumuzla ne de diğer 64 federasyonla bağı yoktur. Buna rağmen kamuoyunda Tahkim Kurulunun federasyonumuza bağlı olduğu gibi hatalı bir algı oluşturulmuştur."


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