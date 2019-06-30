30 Haziran 2019, Pazar

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Nicolo Melli New Orleans Pelicans'ta

Nicolo Melli NBA yolcusu
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 Giriş Tarihi: 30.06.2019

'nun İtalyan forveti , Amerikan (NBA) ekiplerinden ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Euroleague'deki temsilcilerimizden 'nun İtalyan yıldızı , Sarı-Lacivertli takımdan ayrılıyor.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; 28 yaşındaki uzun forvet, NBA ekiplerinden ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Beko ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Melli, kontratındaki NBA çıkışını kullanarak Pelicans ile anlaşma sağladı. 2017 yazında Fenerbahçe Beko'ya transfer olan İtalyan oyuncu, gösterdiği etkili performansla iki sezon boyunca takımın vazgeçilmez isimlerinden olmuştu.

Bu sezon 36 maçta ortalama 26 dakika süre alan Melli, 8.9 sayı, 5.0 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

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