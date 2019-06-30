Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Nicolo Melli New Orleans Pelicans'ta

Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Nicolo Melli, Sarı-Lacivertli takımdan ayrılıyor.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; 28 yaşındaki uzun forvet, NBA ekiplerinden New Orleans Pelicans ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Beko ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Melli, kontratındaki NBA çıkışını kullanarak Pelicans ile anlaşma sağladı. 2017 yazında Fenerbahçe Beko'ya transfer olan İtalyan oyuncu, gösterdiği etkili performansla iki sezon boyunca takımın vazgeçilmez isimlerinden olmuştu.

Bu sezon 36 maçta ortalama 26 dakika süre alan Melli, 8.9 sayı, 5.0 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı.