26 Haziran 2019, Çarşamba

BASKETBOL

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 26.06.2019

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA 'nda mücadele edecek A Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.

Türkiye Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ay-Yıldızlıların 1 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla, bir grup sporcu ile çalışmalarına başlayacağı belirtildi. Açıklamaya göre, başantrenör yönetimindeki A 'ın 26 kişilik şu isimlerden oluşuyor:

, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim (), Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer, Ragıp Berke Atar (Banvit), , Mert Akay (Darüşşafaka Tekfen), Ali Muhammed, (Fenerbahçe Beko), Göksenin Köksal, Ege Arar, (Galatasaray Doğa Sigorta), (), Berk İbrahim Uğurlu, Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz (TOFAŞ), Metin Türen (), (), Ersan İlyasova (Milwaukee
Bucks), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Scott Jordan Wilbekin (Maccabi Tel
Aviv).

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