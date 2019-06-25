25 Haziran 2019, Salı

BASKETBOL

Sinan Güler milli takımdan emekliliğini istedi

Sinan Güler milli takımdan emekliliğini istedi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 25.06.2019

A Milli Takımımızın aday kadrosunun açıklanmasına kısa bir süre kala , yetkililerle görüşerek ay yıldızlı formadan emekliliğini istedi. Fenerbahçe Beko takımında forma giyen Güler, 35 yaşında.

'de Ağustos ayında düzenlenecek olan 'na katılacak A Milli Takımımızın aday kadrosunun açıklanmasına kısa bir süre kala sürpriz bir gelişme yaşandı.

Milli Takımımıza yıllardır hizmet eden 35 yaşındaki , yetkililerle görüşerek ay yıldızlı formadan emekliliğini istedi. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu kararı sonrası, Hürriyet'te yer alan habere göre; 2019 Dünya Şampiyonası için açıklanacak olan aday kadroda yer almayacak.

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