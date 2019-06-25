25 Haziran 2019, Salı
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Sinan Güler milli takımdan emekliliğini istedi
Giriş Tarihi: 25.06.2019
A Milli Takımımızın aday kadrosunun açıklanmasına kısa bir süre kala Sinan Güler, yetkililerle görüşerek ay yıldızlı formadan emekliliğini istedi. Fenerbahçe Beko takımında forma giyen Güler, 35 yaşında.
Çin'de Ağustos ayında düzenlenecek olan 2019 Dünya Şampiyonası'na katılacak A Milli Takımımızın aday kadrosunun açıklanmasına kısa bir süre kala sürpriz bir gelişme yaşandı.
Milli Takımımıza yıllardır hizmet eden 35 yaşındaki Sinan Güler, yetkililerle görüşerek ay yıldızlı formadan emekliliğini istedi. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu kararı sonrası, Hürriyet'te yer alan habere göre; 2019 Dünya Şampiyonası için açıklanacak olan aday kadroda yer almayacak.
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