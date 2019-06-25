25 Haziran 2019, Salı

BASKETBOL

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın nihai kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 25.06.2019

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A 'ın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için başantrenör , 12 kişilik kadrosunu belirledi.

Kadrodan Kübra Erat, İlayda Güner ile sakatlığı bulunan Kuanitra Holingsvorth çıkarıldı.

C Grubu'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan'la karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

Bahar Çağlar (Beşiktaş), Olcay Çakır Turgut (BOTAŞ), Pelin Derya Bilgiç (Çukurova Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), , İnci Güçlü (Galatasaray), ( Büyükşehir Belediyespor), ( Büyükşehir Belediyespor).

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