19 Haziran 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Fenerbahçe ve Anadolu Efes arasındaki 13. randevu

Fenerbahçe ve Anadolu Efes arasındaki 13. randevu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 19.06.2019

Fenerbahçe ile A.Efes, bu sezon 13. kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde 3 kez karşılaşan iki takım, Basketbol Süper Ligi normal sezonunda 2, ve 'nda ise birer kez mücadele etti. İki ekip, Süper Lig play-off final serisinde ise 5 maç oynadı.

13. RANDEVU
Fenerbahçe ile A.Efes, bu sezon 13. kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde 3 kez karşılaşan iki takım, Basketbol Süper Ligi normal sezonunda 2, ve 'nda ise birer kez mücadele etti. İki ekip, Süper Lig play-off final serisinde ise 5 maç oynadı. Karşılaşmaların 7'sini Efes, 5'ini ise Fener kazandı.

TBF'DEN ARAŞTIRMA
TBF, final serisinin 5. mücadelesinde yaşananlar hakkında bildiri yayınladı. Luigi Datome'nin hastaneye ambulansla götürülmemesi için gerekli araştırmaların başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şunlar yer aldı: "Yaşanan hadise üzerine, olayın tüm taraflarını kapsayacak şekilde gerekli araştırmalar başlatılmıştır."

KOÇ KATILAMADI
Toplantıya başkan 'un da katılacağı açıklanmıştı anck Koç yer almadı. Özsoy, "Kulüpler Birliği toplantısı uzun sürdüğü için Bankalar Birliği toplantısı da sarktığı için yetişemedi. Eminim onun da söyleyeceği çok şey vardı, belki bu seriden sonra, belki en kısa sürede açıklama yapar" dedi.

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