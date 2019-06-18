18 Haziran 2019, Salı

BASKETBOL

De Colo, CSKA Moskova'dan ayrıldı

De Colo, CSKA Moskova'dan ayrıldı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 18.06.2019

ekibi CSKA 'nın Fransız skorer basketbolcusu Nando De Colo, takımından ayrıldı.

CSKA Kulübü, sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki De Colo'nun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Moskova ekibinde 292 maça çıkan De Colo, 16,4 sayı, 3,9 asist, 2,9 ribaunt ortalamaları yakaladı.

De Colo, 2014'ten bu yana forma giydiği CSKA Moskova'da iki kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fransız milli oyuncu ayrıca THY Avrupa Ligi'nde 2016 yılının en skorer ve en değerli oyuncusu oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
TBF'den ambulans açıklaması TBF'den ambulans açıklaması
Anadolu Efes'ten Datome ile ilgili açıklama Anadolu Efes'ten Datome ile ilgili açıklama
Anadolu Efes'ten Datome ile ilgili açıklama Anadolu Efes'ten Datome ile ilgili açıklama
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör