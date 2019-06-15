15 Haziran 2019, Cumartesi
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Ay-yıldızlılar, Fransa'nın Rennes şehrinde gerçekleştirilen hazırlık turnuvasındaki ikinci maçı olan Sırbistan mücadelesinde maça 10-0'lık bir seri ile başladı. İlerleyen bölümde toparlanan Sırbistan ilk çeyrek sonunda 19-19 eşitliği sağladı.
İkinci çeyrekte de ivmesini koruyan Sırbistan, skor üstünlüğünü ele geçirdi ve devre arasını 49-31 önde gördü.
Mücadelenin ikinci yarısına da Sırplar iyi başladı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Sırbistan, son çeyreğe 19 sayı avantajla 64-45'lik üstünlükle girdi.
Müsabakanın son bölümünde toparlanan Milliler, farkı 7'ye kadar indirmeyi başarsa da geri dönüşü tamamlayamadı ve karşılaşmayı 80-70'lik skorla Sırbistan kazandı.
Ay-yıldızlılarda Ayşe Cora, 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Pelin Derya Bilgiç 17 sayı, Işıl Alben ise 12 sayı ile çift hanelere ulaştı.
Milliler, turnuvadaki ilk maçında ise ev sahibi Fransa'yı 74-65'lik skorla mağlup etmişti.
Milliler, Sırbistan'a mağlup oldu
Giriş Tarihi: 15.06.2019
2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Sırbistan’a 80-70’lik skorla mağlup oldu.
Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Sırbistan'a 80-70'lik skorla mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, Fransa'nın Rennes şehrinde gerçekleştirilen hazırlık turnuvasındaki ikinci maçı olan Sırbistan mücadelesinde maça 10-0'lık bir seri ile başladı. İlerleyen bölümde toparlanan Sırbistan ilk çeyrek sonunda 19-19 eşitliği sağladı.
İkinci çeyrekte de ivmesini koruyan Sırbistan, skor üstünlüğünü ele geçirdi ve devre arasını 49-31 önde gördü.
Mücadelenin ikinci yarısına da Sırplar iyi başladı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Sırbistan, son çeyreğe 19 sayı avantajla 64-45'lik üstünlükle girdi.
Müsabakanın son bölümünde toparlanan Milliler, farkı 7'ye kadar indirmeyi başarsa da geri dönüşü tamamlayamadı ve karşılaşmayı 80-70'lik skorla Sırbistan kazandı.
Ay-yıldızlılarda Ayşe Cora, 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Pelin Derya Bilgiç 17 sayı, Işıl Alben ise 12 sayı ile çift hanelere ulaştı.
Milliler, turnuvadaki ilk maçında ise ev sahibi Fransa'yı 74-65'lik skorla mağlup etmişti.
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