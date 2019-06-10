10 Haziran 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Tony Parker basketbolu bıraktı

Tony Parker basketbolu bıraktı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 10.06.2019

Amerikan 'nde () formasıyla 4 şampiyonluk kazanan, geçen sezon ise 'ta oynayan , aktif kariyerini noktaladı.

Fransız basketbolcu Parker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir yolculuktu. ve Fransa 'nda yaşadığım inanılmaz anları rüyamda görsem inanmazdım. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

2001 NBA draftında Spurs tarafından 28. sırada seçilen Parker, 17 sezonda 2003, 2005, 2007 ve 2014'te olmak üzere 4 şampiyonluk kazandı. 6 kez all-star seçilen Parker, 2007'de final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü aldı.

37 yaşındaki oyun kurucu, Takımı formasıyla 2013'te Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 2018-19 sezonunda 'ta oynayan Parker, NBA kariyerinde 15,5 sayı ve 5,6 asist ortalamaları yakaladı.

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