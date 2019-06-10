Tony Parker basketbolu bıraktı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs formasıyla 4 şampiyonluk kazanan, geçen sezon ise Charlotte Hornets'ta oynayan Tony Parker, aktif kariyerini noktaladı.
Fransız basketbolcu Parker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir yolculuktu. NBA ve Fransa Milli Takımı'nda yaşadığım inanılmaz anları rüyamda görsem inanmazdım. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.
2001 NBA draftında Spurs tarafından 28. sırada seçilen Parker, 17 sezonda 2003, 2005, 2007 ve 2014'te olmak üzere 4 şampiyonluk kazandı. 6 kez all-star seçilen Parker, 2007'de final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü aldı.
37 yaşındaki oyun kurucu, Fransa Milli Takımı formasıyla 2013'te Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 2018-19 sezonunda Charlotte Hornets'ta oynayan Parker, NBA kariyerinde 15,5 sayı ve 5,6 asist ortalamaları yakaladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"